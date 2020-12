Audi investiert rund 35 Milliarden Euro

Audi wird in den kommenden fünf Jahren rund 35 Milliarden Euro in Forschung, Entwicklung und Sachwerte invstieren. Fast die Hälfte davon, knapp 17 Milliarden Euro, sieht das Unternehmen für Fahrzeugprojekte und neue Technik, insbesondere in den Bereichen Elektrifizierung und Hybridisierung, vor. Darin enthalten sind auch Synergieeffekte für andere Marken des VW-Konzerns. So entwickelt Audi gemeinsam mit Porsche die Premium Platform Electric (PPE). Bis 2025 soll das Modellprogramm der Ingolstädter rund 20 reine Elektromodelle umfassen. (ampnet/jri)