Daimler und sein Joint-Venture-Partner Foton wollen in China ein Lkw-Werk zum Bau von schweren Sattelzugmaschinen für den lokalen Markt bauen. Es soll im Stadtbezirk Huairou in Peking entstehen und in zwei Jahren in Betrieb gehen. Beijing Foton Daimler Automotive investiert umgerechnet über 485 Millionen Euro in das Projekt. Die Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz sollen den chinesischen Anforderungen angepasst sein. (ampnet/jri)