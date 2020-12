Skoda bietet mehr Auswahl beim Octavia

Skoda erweitert die Motorenpalette für den Octavia um einen Mildhybrid. Der 1,5 TSI e-TEC leistet 150 PS (110 kW) und steht auch für den Octavia Scout zur Verfügung. Zudem wird der Turbodiesel 2,0 TDI in der Leistungsstufe 110 PS (85 kW) jetzt mit Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe angeboten, die 150-PS-Version wiederum gibt es jetzt alternativ auch mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe.

Darüber hinaus rüstet Skoda alle Modelle der Baureihe ab sofort serienmäßig mit dem Abbiegeassistenten aus, der beim Linksabbiegen vor Gegenverkehr warnt und notfalls auch automatisch bremst. Last but not least ist das Infotainmentsystem Bolero nun bereits ab der Version Ambition an Bord. (ampnet/jri)