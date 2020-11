Audi sucht Nachwuchstalente

Hochschulabsolventen können sich ab 4. Dezember für das neue „Audi Global Graduate“-Programm bewerben. Es bietet Einblicke in das Unternehmen und den Volkswagen-Konzern sowie die Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln. Audi möchte damit Nachwuchstalente aus den unterschiedlichsten Bereichen für einen Einstieg in die Automobilbranche ansprechen. Start für das anderthalbjährige Program ist am 1. April 2021.

Auf die Teilnehmer warten fünf interdisziplinäre Stationen in den Bereichen Produkt und Technologie sowie– IT, Prozesse und Digitalisierung, Absicherung und Compliance, Markt und Finanz und Personal und Organisation. Zum Programm gehören neben Aufenthalten an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm auch ein Auslandsaufenthalt und ein individueller „Zwischenstopp“ bei einer anderen Marke des VW-Konzerns. (ampnet/jri)