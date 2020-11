Yamaha D’elight mit neuem Kleid und Stop-Start-Automatik

Im Rahmen der Euro-5-Umstellung spendiert Yamaha dem D’elight einen neuen Blue-Core-Motor mit Stopp-Start-Auomatik, die den ohnehin schon bescheidenen Kraftstoffkonsum des Leichtkraftrollers noch etwas weiter senkt. Das maximale Drehmoment liegt nun noch etwas früher an. Zum Modellwechsel gibt es außerdem ein frischeres, schärfer akzentuiertes Frontdesign mit abgerundeten Scheinwerfer, integrierten Blinkern und einer an der Verkleidung montierten Positionsleuchte. Mit 101 Kilogramm fahrfertigem Gewicht bleibt der D’elight 125 der leichteste Roller in seiner Klasse. Lieferbar ist der Stadt-Scooter ab Dezember in Weiß, Schwarz und Rot. Der Preis: 2924 Euro. (ampnet/jri)