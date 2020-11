Ducati bringt Lamborghini auf zwei Rädern

Mit der Diavel 1260 Lamborghini bringt Ducati Ende Dezember eine limitierte Sonderauflage seines Power-Crusiers, die sich am Auftritt des Supersportwagens Siàn FKP 37 orientiert. Während das Auto in lediglich 63 Exemplaren gebaut wird, dürfen sich über Ducati immerhin 630 Käufer freuen.

Ergebnis der Kooperation der beiden Audi-Töchter sind die von Lamborghini übernommene Lackfarbe „Gea Green“ und die vielfache Verwendung von Kohlefaserteilen sowie die geschmiedeten Felgen. Auch der sechseckige Auspuff und das „Y“-Motiv auf der Sitzbank sind eine Hommage an den Siàn FKP 37. Rahmen, Unterboden und Felgen sind in „Electrum Gold“ verziert. Das typische Ducati-Rot wird durch die Farbgebung der Brembo-Bremssättel wiedergegeben. Das Trockengewicht der 162 PS (119 kW) starken Maschine sinkt durch die Leichtbaukomponenten auf 220 Kilogramm.



Die Zahl 63, mit der die Lackierung gekennzeichnet ist, hat eine Bedeutung für den Autobauer aus Sant'Agata Bolognese. Die Firma wurde 1963 gegründet. An dieser Zahl orientieren sich auch die 630 durchnummerierten Exemplare der Diavel Lamborghini. Der Kunde erhält neben der Plakette am Rahmen auf Wunsch auch einen exklusiven Helm mit speziell auf das Modell abgestimmten Grafiken. Beim Einschalten der Zündung erscheinen auf dem TFT-Farbdisplay die Logos beider Marken, begleitet von der Silhouette des Motorrads. (ampnet/jri)