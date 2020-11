Fiat bietet den Talento nun auch mit einem automatischen Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an. Es ist in Verbindug mit zwei Leistungsstufen des 2.0-Ecojet-Motors erhältlich, mit 145 PS (107 kW) und 350 Newtonmetern oder 170 PS (125 kW) und 380 Newtonmetern. Die Einführung des DCT-Getriebes erweitert das Angebot in der Transporterreihe um 25 neue Varianten. (ampnet/jri)