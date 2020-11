Gerd Schneider übernimmt die Bus-Geschäfte bei Volvo

Gerd Schneider (49) übernimmt zum 1. Dezember die Geschäftsführung der Volvo Busse Deutschland GmbH. Er tritt die Nachfloge von Thomas Hartmann (63) an, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der frühere Vertriebsleiter in der Mobilitätssparte von Voith Turbo wird auch die Funktion des Cluster-Managers für Deutschland und die Schweiz innerhalb des schwedischen Unternehmens übernehmen.

Gerd Schneider ist Diplom-Wirtschaftsingenieur. Er bekleidete über 20 Jahre lang unterschiedliche Führungspositionen in der Vertriebsleitung von Voith Turbo in Deutschland und Kanada. Zuletzt war er als Senior Vice President für alle globalen Key Accounts im Nutzfahrzeug- und Bahnsegment der Mobilitätssparte verantwortlich. (ampnet/jri)