Der 320-PS-Tiguan kann bestellt werden

Volkswagen bringt den bisher stärksten Tiguan auf den Markt. Ab sofort kann der Tiguan R mit 320 PS (235 kW) bestellt werden. Mit dem neu entwickelten Allradantrieb beschleunigt das kompakte SUV in 4,9 Sekunden auf 100 km/h und ist bis zu 250 km/h schnell. Der Preis: 56.704 Euro.

Der TSI-Vierzylinder stellt ab 2100 Umdrehungen in der Minute ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmetern bereit, das bis 5350 U/min nicht abreißt. Die Kraftverteilung übernimmt der neue Allradantrieb mit R-Performance Torque Vectoring. Erstmals setzt Volkswagen dabei ein Hinterachsgetriebe mit zwei Lamellenkupplungen ein. Es verteilt die Antriebskraft nicht nur zwischen der Vorder- und Hinterachse, sondern ebenfalls stufenlos zwischen den Hinterrädern. Insbesondere in Kurven steigert Volkswagen mit dem neuen Allradantrieb spürbar die Agilität.



Der VW Tiguan R verfügt unter anderem über einen eigenständigen Heckdiffusor, schwarze Radhausverbreiterungen und 20-Zoll-Leichtmetallräder. Die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen wurden eigens für das Modell entwickelt. Das digitale Cockpit verfügt über einen Laptimer.



Zur erweiterten technischen „R“-Ausstattung gehören eine 18-Zoll-Bremsanlage mit blauen Bremssätteln, ein einen Zentimeter tiefer gelegtes Fahrwerk mit adaptiv geregelten Dämpfern und eine für den Tiguan R weiterentwickelte Fahrprofilauswahl mit dem zusätzlichen Profil „R“, das über eine blaue „R“-Taste aktiviert wird. Bestandteile des Serienumfangs sind darüber hinaus ein abschaltbares ESC sowie eine vierflutige Sportabgasanlage. Geschaltet wird per Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. (ampnet/jri)