Auto Trophy 2020: BMW und Skoda räumen ab

BMW und Skoda sind die großen Gewinner der Leserwahl „Auto Trophy 2020“ der Fachzeitschrift „Auto Zeitung“. Die beiden Marken holten sich jeweils sechs Trophäen. Direkt dahinter folgt Audi mit Siegen in fünf Kategorien vor Porsche und Volvo mit je vier „Auto Trophys“. Die Leserwahl mit diesmal etwas über 18.800 Teilnehmern teilt sich in deutsche Marken und in die Importeurswertung auf.

Die Sieger sind: Audi A1 Sportback und Seat Ibiza (Kleinwagen), Audi A3 Sportback und Skoda Octavia (Kompaktklasse), BMW 3er und Volvo S/V 60 (Mittelklasse), BMW 5er und Skoda Superb (Oberklasse), Mercedes-Benz S-Klasse und Maserati Quattroporte (Luxusklasse), VW Multivan und Seat Alhambra (Vans), Porsche 911 und Mazda MX-5 (Cabrios), Audi Q2 und Skoda Kamiq (SUVs bis 25.000 Euro), BMW X3 und Volvo XC60 (SUVs bis 50.000 Euro), Audi Q8 und Volvo XC90 (Luxus-SUVs), Mercedes-AMG A 45 und Skoda Octavia RS (Kompaktsportler), Porsche 911 und Chevrolet Corvette (Sportwagen), Porsche 911 Turbo S und McLaren Senna (Supersportwagen), VW ID 3 und Renault Zoe (Elektroautos, Klein- und Kompaktagen), Porsche Taycan und Tesla Model S (Elektrolimousinen), Audi e-Tron Sportback und Skoda Enyaq iV (E-SUVs) sowie BMW 330e Touring und Volvo XC60 T8 Recharge (Plug-in-Hybride). (ampnet/jri)