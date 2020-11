Bahn und Siemens wollen Wasserstoffeinsatz erproben

In einem Pilotprojekt wollen die Deutsche Bahn und Siemens Mobility einen neu entwickelten Regionalzug mit Wasserstoffantrieb und eine spezielle Tankstelle erproben. Ab 2024 soll der auf dem Regionaltriebzug Mireo Plus basierende Mireo Plus H zunächst ein Jahr lang im Tübinger Raum verkehren. Er wird einen auf dieser Strecke üblicherweise genutzten Dieseltriebwagen ersetzen und etwa 330 Tonnen CO2 einsparen.

Die Bahn rüstet eines ihrer Instandhaltungswerke so um, dass der Wasserstoffzug dort gewartet werden kann. Zudem entwickelt die DB eine eigene Wasserstofftankstelle, die es ermöglichen soll, den Mireo Plus H in der selben Zeit, wie einen Dieselzug aufzutanken. Der Wasserstoff soll mit Hilfe von Ökostrom hergestellt werden. (ampnet/jri)