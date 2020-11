Auszubildende von Ford gehören zu den besten

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland hat zwei Auszubildende aus dem Ford-Werk Saarlouis als jahrgangsbeste Absolventen in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen ausgezeichnet. David Brossette und Kilian Wagner legten das beste Prüfungsergebnis zum Elektroniker beziehungsweise zum Industriemechaniker ab. Das Stammwerk in Köln stellt in diesem Jahr 13 Auszubildende mit den besten Abschlussprüfungen ihrer Berufszweige im IHK-Bezirk Köln. (ampnet/jri)