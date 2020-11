Stephan Winkelmann lenkt wieder Lamborghini

Stephan Winkelmann (56) wird zum 1. Dezember wieder Präsident von Lamborghini. Seinen Posten als Bugatti-Chef wird er dabei behalten. Winkelmann löst Stefano Domenicali ab, der im kommenden Jahr die Leitung der Formel 1 übernimmt.

Stephan Winkelmann stand bereits von 2005 bis 2016 an der Spitze von Lamborghini. Der deutsch-italienische Manager stammt aus Berlin und wuchs in Rom auf. Nach dem Abitur an der Deutschen Schule in Rom studierte er dort sowie in München Politikwissenschaften. Bevor Winkelmann 2005 zum italienischen Sportwagenbauer kam, war er unter anderem Vorstandsvorsitzender von Fiat Österreich, Schweiz und Deutschland. Im März 2016 wechselte der 56-Jährige zunächst zur Quattro GmbH (heute Audi Sport GmbH), die er zwei Jahre lang als Geschäftsführer leitete. Seit Januar 2018 ist Stephan Winkelmann Präsident von Bugatti. (ampnet/jri)