JLR beteiligt sich an Smart-City-Testareal

Jaguar Land Rover (JLR) startet zum Aufbau eines Smart-City-Testareals in Irland eine Kooperation mit global führenden Software-, Mobilitäts- und Telekommunikationsunternehmen. Im Rahmen von Erprobungen in einer realen Umgebung soll erforscht werden, wie sich dank vernetzter Technologien selbstfahrende Fahrzeuge mit Autos, Fußgängern und Radfahrern sicher die Straßen teilen. Der Future Mobility Campus Ireland (FMC) stellt dazu in Shannon (Irland) ein Testareal auf öffentlichen Straßen zur Verfügung. Dabei werden verschiedene Fahrbahnbedingungen und Verkehrsszenarien simuliert. Als Partner stellt Jaguar Land Rover den Jaguar I-Pace für das Projekt zur Verfügung.

Das zwölf Kilometer lange Testgebiet wird durchgehend mit vernetzten Sensoren und präzisen Ortungssystemen bestückt. Dazu kommen ein Datenmanagement- und Kontroll-Center sowie autonom fahrende Prototypenfahrzeuge. Es wird intelligente Kreuzungen, 5G-vernetzte Straßen, autonomes Parken und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge umfassen. Darüber hinaus verfügt das Testareal über Verbindungen zu einer vernetzten und 450 Kilometer langen Route – die Galway, Limerick, Cork und Dublin verbindet – und einer überwachten Einflugschneise für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs). Denn auch Air Shuttles könnten Teil des Mobilitätsangebots einer Smart City sein. (ampnet/jri)