Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Trotz oder wegen des Corona-Stillstands? Offensichtlich explodiert die Zahl der Leser und der Nutzer beim „Auto-Medienportal“. 869.745 Dateien wurden in der vergangenen Woche bei unserem Portal abgerufen oder heruntergeladen – müßig, zu erwähnen, dass dies wieder eine Rekordmarke darstellt. Und wieder sorgen die Fotos und Videos für die große Zahl.

Von den 261.510 abgerufenen oder heruntergeladenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Pleite oder Innovation: Automobilzulieferer am Scheideweg

2. Benzin im Blut: Joe Biden ist ein echter Autofan

3. Vom alten Markenzeichen zum Symbol für die Zukunft

4. Vorstellung Peugeot 3008 und 5008: Facelift für die SUV-Zwillinge

5. Vorstellung BMW iX: Die Antwort auf alle Fragen

6. Unterwegs mit dem Nissan Juke: Auf leisen Sohlen zur bunten Kuh

7. Die deutschen Autos des Jahres (3): Der Polestar 2

8. Ford belohnt die App „Liquid Grid“ mit 12.500 Euro

9. Der AvD steigt in die DTM ein

10. Software blendet bis zu 90 Prozent der Straßengeräusche aus



601.603 Foto- und Videodateien wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server als Downloads an unsere Nutzer ausgeliefert. Bei den Fotos lag das vom nächsten US-Präsidenten vorn, bei den Videos wieder das vom Porsche Panamera GTS. (ampnet/Sm)