Der Nissan Qashqai macht sich bereit

Nissan bringt im kommenden Jahr die dritte Generation des Qashqai auf den Markt. Sie wird als erstes Modell in Europa die neue Plattform CMF-C der Allianz mit Renault und Mitsubishi nutzen. Als Teil der Elektrifizierungsstrategie wird der neue Qashqai mit zwei Antriebsoptionen angeboten: Ein 1,3-Liter-Benziner wird als Mildhybrid in zwei Leistungsstufen angbeoten, dazu kommt der Qashqai e-Power als Plug-in-Hybrid mit Range Extender.

Mit an Bord ist das weiterentwickelte Fahrerassistenzsystem Pro Pilot, das unter anderem innerhalb einer Autobahnspur den Wagen auf eine eingestellte Geschwindigkeit beschleunigen und abbremsen kann. Das Navigationssystem passt das Tempo automatisch an geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen an und reduziert die Fahrgeschwindigkeit automatisch vor besonders engen Kurven oder Ausfahrten. (ampnet/jri)