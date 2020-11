Die neue IAA, die IAA Mobility, nimmt langsam Formen an. Für die Mobilitätsmesse in München, die die klassische IAA ablöst, meldet der mitveranstaltende Verband der Automobilindustrie (VDA) bereits reges Interesse. Über 90 Prozent der Flächen im „Open Space“ in der Münchener Innenstadt seien bereits reserviert, heißt es. Auch das Interesse am „Summit“ auf dem Messeglände für B2B- und Presseaktivitäten der Unternehmen übersteigt nach Angaben von VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel und Tobias Gröber von der Messe München die Erwartungen. Daher werde es einen zweiten Medientag geben.

Nach Beendigung der Pre-Booking-Phase können sich nun alle interessierten Unternehmen auf www.iaa.de anmelden. Die IAA Mobility 2021 wird vom 6. bis 12. September 2021 in München stattfinden und am 7. September offiziell eröffnet. Summit und Open Space sollen durch die so geannte „Blue Lane“ miteinander verbunden werden, auf der die Nutzer mit allen Fahrzeugen vom Auto bis zum Fahrrad unterwegs sein können. (ampnet/jri)