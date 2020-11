Die Honda NC 750 X macht einen großen Sprung nach vorn

Nicht zuletzt wegen ihrer hohen Alltagstauglichkeit wird die NC 750 X von Honda geschätzt. Zum Modelljahr 2021 macht das Modell nun einen großen Sprung nach vorn. Nicht nur, dass die Motorleistung um 4 PS (3 kW) auf 59 PS (43 kW) angehoben wurde und der rote Bereich etwas nach oben wandert, sondern die NC 750 X bekommt jetzt auch vier Fahrmodi (Rain, Standard, Sport, User). Das maximale Drehmoment von 69 Newtonmetern liegt bei 4750 Umdrehungen in der Minute an.

Der Zweizylinder steckt in einem neu konstruierten Rahmen, das Gesamtgewicht des Motorrads sinkt um sechs Kilogramm. Das Getriebe wurde in den unteren Gängen neu abgestimmt (gilt auch für das optionale Doppelkupplungsgetriebe). Mit an Bord ist eine neue dreistufige Traktionskontrolle (vorher zwei Stufen) und eine Anti-Hopping-Kupplung. Außerdem erhält die Honda neue Verkleidungsteile mit verbessertem Windschutz, und das praktische Helm-Staufach in der Tankattrappe wurde auf 23 Liter vergrößert. Schienen zur Befestigung eines Tankrucksacks auf und vier Ösen für Gummibänder zum Befestigen kleinerer Utensilien unter dem Deckel erhöhen die Funktionalität. Optional kann eine USB-C-Buchse bestellt werden.



Die Sitzhöhe der NC 750 X sinkt im Rahmen der Modellüberarbeitung um drei auf 80 Zentimeter. Die Federwege verkürzen sich hüben wie drüben auf 120 Millimeter (vorher 150 mm). Ebenfalls neu ist das vollfarbige LC-Display. (ampnet/jri)