GTÜ hat einen neuen Vertriebs- und Marketingleiter

Bruno Möbus (54) ist neuer Vertriebs- und Marketingleiter bei der Gesellschaft für Technische Überwachung. Er übernimmt diese Aufgabe von Jens Knecht (44), der sich künftig in neu geschaffener Funktion dem Ausbau des GTÜ-Partnernetzwerkes, der GTÜ-Zertifizierungsstelle und der Unternehmensentwicklung widmet.

Bruno Möbus ist seit vielen Jahren in der Fahrzeugüberwachung tätig. Der studierte Maschinenbauingenieur mit Ausbildung zum amtlich anerkannten Sachverständigen mit Teilbefugnissen war bisher in Führungsfunktionen für die Dekra tätig, zuletzt als Niederlassungsleiter in Gießen, davor als Technischer Leiter der Überwachungsorganisation und Bereichsleiter Fahrzeugprüfwesen. (ampnet/jri)