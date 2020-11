Renault Twingo stromert mit 82 PS

Während sich das Plattform-Geschwistermodell Smart Forfour bereits schon seit längerem so fortbewegt, bekommt nun auch der Renault Twingo eine Elektrovariante. Der aus dem Zoe stammende Motor leistet 82 PS (60 kW). Das maximale Drehmoment beträgt 160 Newtonmeter, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 135 km/h begrenzt. Für die Beschleunigung von 0 auf 50 km/h gibt Renault 4,2 Sekunden an. Die 21-kWh-Batterie steht für eine Reichweite von bis zu 270 Kilometern im Stadtverkehr. Bei gemischter Fahrweise wird ein WLTP-Wert von 190 Kilometern genannt. Sie soll sich im Eco-Modus bei gedrosselter Leistung auf bis zu 225 Kilometer steigern lassen.

Der „Chameleon Charger“ ermöglicht es, den Twingo Electric mit verschiedenen Ladeleistungen und Stromstärken bis zu 22 kW zu laden. Im Idealfall ist der Elektro-Twingo nach einer halben Stunde wieder für weitere 80 Kilometer bereit. Nach einer Stunde sollen 84 Prozent der kompletten Batteriekapazität zur Verfügung stehen.



Das bereits aus dem Zoe bekannte Fahrprogramm erlaubt drei Rekuperationsstufen. Die höchste Stufe ermöglicht das Ein-Pedal-Fahren. Den Alltag mit dem Twingo Electric erleichtern das ausstattungsabhängige Online-Multimediasystem Easy Link mit Sieben-Zoll-Touchscreen und speziell auf Elektroautos abgestimmter Navigation sowie die App „My Renault“.



Das Fahrzeug kommt zunächst als Sondermodell „Vibes” zum Jahreswechsel nach Deutschland. Die Preise beginnen bei 25.666 Euro (15.666 Euro mit Elektrobonus). Merkmale sind die Launch-Lackierungen in Valencia-Orange oder Quarz-Weiß, 16-Zoll-Räder mit Zierelementen in Weiß und Orange sowie das Striping „3 Lines Vibes”. Den Innenraum kennzeichnen Dekorelemente in Orange an Instrumententräger, Sitzpolstern, Türinnenverkleidungen und Schalthebeleinfassung. Die Serienausstattung umfasst das Online-Multimediasystems Easy Link, Klimaautomatik, Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn, Licht- und Regensensor sowie Lederlenkrad.



Renault fertigt den Antriebsstrang des Twingo Electric im französischen Cléon, wo auch alle weiteren Elektroaggregate des französischen Herstellers produziert werden. Die Endmontage des Fahrzeugs erfolgt im slowenischen Novo Mesto zusammen mit den Benzinvarianten. (ampnet/jri)