GTÜ ist einer der besten Ausbildungsbetriebe

Die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) ist vom Wirtschaftsmagazin „Capital“ als einer der besten Ausbildungsbetriebe hierzulande ausgezeichnet worden. Die Prüforganisation bietet sowohl Ausbildungsberufe als auch duale Studiengänge an. Neben dem Ingenieursstudium bietet die GTÜ auch die Studiengänge Informatik, sowie BWL/Servicemanagement an. In der Zentrale wird eine kaufmännische Ausbildung angeboten. Auszubildende und Studenten durchlaufen fast alle Abteilungen des Unternehmens in Stuttgart.

Im aktuell gestarteten Ausbildungs- und Studienjahr sind derzeit zwei Auszubildende und zwölf Studenten bei der GTÜ beschäftigt. Um zukünftig den Weg für Schüler, Absolventen, Berufseinsteiger und Berufserfahrene attraktiver zu gestalten, bereitet das Unternehmen mit Hochdruck ein eigenes Karriereportal vor.



Als Ausbilder und Arbeitgeber wurde die GTÜ bereits von „Focus Business“ und „berufundfamilie ausgezeichnet. Auch Ministerien und Verbände prämierten die Prüforganisation bereits. (ampnet/deg)