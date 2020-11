Zum fünften Mal hat die italienische Fachzeitschrift „Vado e Torn“ den Nachhaltigkeitspreis „Sustainable Truck of the Year“ verliehen. Bei den Sattelzugmaschinen machte der Iveco S-Way NP 460 mit Erdgasantrieb das Rennen. Bei den Verteiler-Lkw ging der Award an den Renault D Wide 320. In der Kategorie Transporter kürte die Jury aus Fachjournalisten den Ford Transit Mildhybrid zum Sieger. (ampnet/jri)