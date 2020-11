Volvo richtet weiteres Labor für E-Motoren ein

Volvo hat in Shanghai (China) ein neues Labor für Elektromotoren eröffnet. Das Unternehmen arbeitet bereits in Göteborg an Elektromotoren sowie in Schweden und China an der Batterieentwicklung. Die neue Einrichtung konzentriert sich vornehmlich auf die Motorenentwicklung für vollelektrische und Hybrid-Fahrzeuge, die auf der kommenden Generation der skalierbaren Fahrzeugplattform SPA 2 basieren. Volvo will bereits 2025 die Hälfte seines Absatzes mit vollelektrischen Fahrzeugen erzielen, der Rest soll auf Hybride entfallen. (ampnet/jri)