Ducati kommt gut durch die Krise

Ducati ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Trotz der globalen wirtschaftlichen Einschränkungen durch die Pandemie meldet die italienische Marke mit 14.694 verkauften Motorrädern einen neuen Höchstwert für ein drittes Quartal. Im September setzte die Audi-Tochter 4468 Maschinen ab und setzte damit den seit Juni anhaltenden positiven Trend fort. In Deutschland waren die Verkäufe in den ersten drei Quartalen mit 4740 Motorrädern (+ 0,2 Prozent) stabil. Das bedeutet mit 4,3 Prozent Marktanteil Platz acht in der Zulassungsstatistik. (ampnet/jri)