Triumph Trident 660 ist Ende Januar beim Händler

Triumph bringt Ende Januar die komplett neu entwickelte Trident 660 in den Handel. Der 660-Kubik-Dreizylinder leistet 81 PS (60 kW) bei 10.250 Umdrehungen in der Minute und liefert bei 6250 Touren ein maximales Drehmoment von 64 Newtonmetern. Die Mittelklasse-Roadster verfügt serienmäßig über die Fahrmodi „Rain“ und „Road“, eine vom Fahrprogramm abhängige und abschaltbare Traktionskontrolle sowie ein TFT-Farb-Multifunktionsdisplay, das für das hauseigene Konnektivitätssystem mit Bluetooth ausgerüstet werden kann.

Fahrfertig wiegt die Triumph Trident 189 Kilogramm und rollt auf 17-Zoll-Alugussrädern. Die Sitzhöhe beträgt 80,5 Zentimeter, die Beleuchtung ist in LED-Technik ausgeführt. Das Sechs-Gang-Getriebe verfügt über eine drehmomentabhängige Anti-Hopping-Kupplung. Ein Schaltassistent ist auf Wunsch lieferbar.



Punkten will Triumph mit den langen Wartungsintervallen (16.000 Kilometer), vier Jahren Garantie und einem Preis, der im heißumkämpften Segment durchaus als Kampfansage durchgeht: 7343 Euro (plus Nebenkosten). In Österreich wird die Trident 660 für 8795 Euro (inkl. Niva und NK) angeboten. (ampnet/jri)