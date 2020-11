Uns wird langsam schwindelig: Top Ten übertreffen alle Erwartungen

Wir mögen es kaum glauben. Aber mit insgesamt 821.992 Abrufen und Downloads in der vergangenen Woche haben wir jetzt ein neues Rekord-Niveau erreicht – mehr als doppelt so viel wie zu Anfang des Jahres, davon ein Drittel Texte und zwei Drittel Illustrationen. Zusammen sind das rund 1,5 Terabyte Daten. Und noch raucht unser Server nicht. Mal sehen, was da noch an Volumen auf uns zukommt.

Die Top Ten unter den 256.302 Textabrufen oder -downloads:



1. Studie: „Teslas dürften nicht zugelassen werden"

2. Fahrvorstellung Range Rover / Range Rover Sport D350 MHEV: Der Diesel lebt

3. „Der Formentor verkörpert die Essenz der Marke Cupra“

4. Der Fahrradboom hat auch seine Schattenseiten

5. Trackday Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: Pures Adrenalin

6. Als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet

7. Ausprobiert: Rekordversuch mit dem Lamborghini Sian FKP 37 aus Lego

8. Fahrvorstellung Maserati 2021: Mildhybrid und Trofeo sollen’s richten

9. Vorstellung Volkswagen Caddy Cargo: Familienbetrieb

10. Idee der Woche: Mit MAN schneller zum Testergebnis



565.690 Foto- oder Videodateien lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag erwartungsgemäß eines von der Mercedes-Benz S-Klasse weit vorn, bei den Videos eines über den Toyota Hilux Invincible. (ampnet/Sm)