Peugeot hat einen Teil seiner Beteiligung an dem Zulieferer Faurecia verkauft. Durch die Veräußerung von 9.663.000 Aktien, rund sieben Prozent des Grundkapital von Faurecia, erzielte die PSA-Tochter einen Erlös von 308 Millionen Euro. Dieser wird voraussichtlich an die Aktionäre von Stellantis ausgeschüttet, sobald der neue Zusammenschluss von PSA und Fiat-Chrysler vollzogen ist. Trotz des Verkaufs hält PSA immer noch 39 Prozent des Grundkapitals an Faurecia. (ampnet/fw)