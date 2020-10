Mazda mit Sondermodellen: Kauf zwei, zahl eines

Im Jahr des hundertjährigen Bestehens schickt Mazda nun eine zweite Reihe von Sondermodellen an den Start – die streng limitierten „100TH ANNIVERSARY“-Sondermodelle. Die Serie ist für alle acht Mazda Modellreihen verfügbar und erinnert in ihrer Farbgebung an den ersten Pkw von Mazda, den Mazda R360 aus dem Jahr 1960. Die Sondermodelle basieren alle auf der jeweils besten Ausstattung und beinhalten zusätzlich exklusive Ausstattungs-Highlights. Jeder Käufer erhält außerdem ein Mazda-Fotobuch und ein 1:43-Modell des ersten Mazda Pkw Mazda R360.

Zur Top-Ausstattung Außenfarbe gehören die satinweiße Metalliclackierung, burgunderrote Leder- oder Nappaleder-Sitze, Fußmatten und Fahrzeugteppiche, teilweise weiße Kunstleder-Highlights in den Türen, an der Mittelkonsole und am Armaturenträger und viele Jubiläums-Logos. Über alle Baureihen sind insgesamt nur 100 Fahrzeuge für den deutschen Markt verfügbar. Die Auslieferung beginnt, abhängig von der Modellreihe, sofort. (ampnet/Sm)