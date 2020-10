Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

In dieser Woche kommen auf jeden Textabruf 3,5 Downloads von Fotos und Videos – in der Summe diese Woche mit insgesamt 768.265 so viele wie noch nie. Dass die Illustrationen so weit vorn liegen, entspricht nicht den Erfahrungen der Vergangenheit.

Von 210.766 abgerufenen oder heruntergeladenen Texten sind dies die Top Ten der Woche:



1. Fahrbericht Volkswagen Touareg V8 TDI: Ist der Ruf erst ruiniert,…

2. Studie: „Teslas dürften nicht zugelassen werden"

3. Expertenforum: Plug-in-Hybride sind besser als reine Elektroautos

4. GMC Hummer EV: Der sanfte Riese

5. Als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet

6. Stadt-SUV für den Einstieg ins elektrische Zeitalter

7. Fahrbericht Hyundai i10 N-Line: Komplett ausgestattet und ohne Spaßbremse

8. Fahrvorstellung Volkswagen Caddy: Ein Van für alle Fälle

9. Unterwegs mit dem Range Rover Evoque P300e: Das Herz von England

10. DS-Designer verspricht eine neue Generation Auto



557.499 Fotos oder Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos landete eines vom GMC Hummer EV ganz vorn, bei den Videos eines vom Renault Megane eVision. (ampnet/Sm)