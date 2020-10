Toyota trägt sich ins Goldene Buch ein

Im Oktober 1970 wurde die „Deutsche Toyota-Vertrieb GmbH & Co. KG“ ins Kölner Handelsregister eingetragen. Das Jubiläum würdigte die Stadt mit einem Empfang – und Deutschland-Chef Alain Uyttenhoven durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

In den ersten Jahren im Stadtteil Braunsfeld beheimatet, hat sich später im etwas südlicher gelegenen Marsdorf eine ganze Toyota Allee entwickelt. Zur deutschen Import- und Vertriebsgesellschaft gesellten sich im Laufe der Zeit unter anderem die Premium-Marke Lexus, die für Formel 1 und andere Rennsportserien zuständige Toyota Motorsport GmbH (heute Toyota Gazoo Racing Europe) und seit knapp drei Jahren auch die Toyota Collection, die einmal im Monat die Ausstellung historischer Modelle mit Thementagen kombiniert. Außerdem sind die Toyota Kreditbank, Toyota Financial Services Europe and Africa Region, der Toyota-Versicherungsdienst sowie die Toyota Logistics Services Deutschland in Marsdorf angesiedelt. „Aus sieben Arbeitsplätzen im Jahr 1971 sind heute über alle Kölner Toyota-Unternehmen hinweg rund 1300 geworden“, blickte Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf die Anfänge des Unternehmens zurück.



Neben der geschäftlichen Tätigkeit engagiert sich Toyota Deutschland auch in zahlreichen Projekten auf lokaler Ebene: Das Unternehmen hält beispielsweise das karnevalistische Traditionskorps „Die Altstädter“ seit mittlerweile vier Jahrzehnten und den Eishockeyclub Kölner Haie seit nunmehr fast 20 Jahren mobil. Über die Toyota-Deutschland-Stiftung wurden seit 1994 mehr als 90 verschiedene Projekte unterstützt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Köln und weiteren Partnern wurde 2010 außerdem das Waldlabor ins Leben gerufen, das sich für Artenvielfalt und Aufforstung einsetzt. (ampnet/jri)