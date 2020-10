Die größte Schiffsladung an MGs

In Bristol ist diesen Monat die bislang größte Schiffsladung an MGs aus China eingetroffen. 2031 Fahrzeuge wurden in den Portbury Docks entladen. Zwei Drittel der Fahrzeuge waren mit dem ZS EV, dem kleinen Kombi MG 5 EV und dem HS Plug-in elektrifizierte Modelle. MG Motor UK geht davon aus, dass das Unternehmen im nächsten Jahr erstmals mehr Elektromodelle als Benziner in Großbritannien verkaufen wird.

Die Neuzulassungen der Marke lagen mit 3668 Einheiten im September 169 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats und stellen einen Verkaufsrekord dar. In den ersten neun Monaten verzeichnete das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Wachstum von über 50 Prozent auf 14.228 Auslieferungen. Der Marktanteil in England liegt bei über einem Prozent. 112 Händler kümmern sich um Vertrieb und Wartung der chinesischen Autos mit dem traditionellen Namen, die in anderen europäischen Ländern nicht angeboten. (ampnet/jri)