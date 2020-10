BMW nimmt der R Nine T ein PS und packt mehr rein

BMW wertet die R Nine T zum neuen Modelljahr umfangreich auf: Der erweiterte Serienumfang mit Feinschliff beim Design und mehr Durchzugskraft geht einher mit umfangreichen Farbspielereien. Der Motor bekommt neue Zylinderköpfe. Er leistet künftig mit 109 PS (80 kW) ein PS weniger, dafür liegt die Spitzenleistung bereits 500 Umdrehungen in der Minute früher an. Bei nach wie vor 116 Newtonmetern maximalem Drehmoment wurde vor allem der Durchzug im Bereich zwischen 4000 und 6000 Touren deutlich verbessert.

Die Standardausstattung umfasst künftig in allen Modellen das schräglagentaugliche ABS Pro mit Dynamic Brake Control und ein neues Federbein mit wegabhängiger Dämpfung für mehr Komfort sowie Einstellmöglichkeit der Vorspannung per Handrad. Serienmäßig an Bord sind jetzt auch die Fahrmodi „Rain“ und „Road“, eine USB-Steckdose und weiße LED-Blinker. Das Rundinstrument erhält ein neues Ziffernblatt. Dazu gibt es, je nach Modellvariante, eine Reihe neuer Einzeloptionen von der Motor-Schleppmoment-Regelung über weitere Fahrmodi bis hin zum Kurvenlicht. Mit der traditionellen „Option 719“ stehen besonders Sonderausstattungen zur Individualisierung zur Wahl. Die R Nine T Urban G/S ist außerdem als Sondermodell „Edition 40 Years GS“ in begrenzter Stückzahl als schwarz-gelbe Hommage an die berühmte R 100 GS erhältlich.



Die neue Modellgeneration kommt bereits im November in den Handel. Das Preisspektrum reicht von 13.050 Euro bis 15.900 Euro für die einzelnen Basismodelle. Die Racer mit ihrer strittigen Ergonomie und die nostalgische R Nine T/5 sind schon seit einiger Zeit nicht mehr im Programm. (ampnet/jri)