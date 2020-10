Stefan Voswinkel übernimmt Produktkommunikation bei VW

Stefan Voswinkel (44) übernimmt zum 1. Januar die Leitung der Produkt- und Technikkommunikation bei Volkswagen Pkw. Er folgt auf Florian Urbitsch, der das Unternehmen verlassen hat.

Stefan Voswinkel begann seine journalistische Laufbahn nach dem Volontariat 2009 bei „Auto Bild“. 2016 wurde er Ressortleiter, ab 2018 stellvertretender Chefredakteur Auto bei Bild. Aktuell ist Voswinkel stellvertretender Chefredakteur im Range eines Chefredakteurs des Kompetenzcenters Auto, das die redaktionellen Autothemen markenübergreifend in Print und Digital für alle Titel der Markenfamilie Bild bündelt.



Voswinkel berichtet in seiner Funktion an Robin Aschhoff, Kommunikationschef bei Volkswagen Pkw. Bis zum Jahresende wird Christoph Adomat, Leiter Kommunikation Zukunftstechnologien, die Produktkommunikation in Personalunion kommissarisch führen. (ampnet/jri)

