Seetarama („Swamy“) Kotagiri wird zum 1. Januar Chief Executive Officer von Magna. Er tritt die Nachfolge von Don Walker an, der mit Unterbrechung insgesamt 24 Jahre an der Spitze des Unternehmens gestanden hat. Er geht nach 33 Jahren bei Magna in den Ruhestand.

Seetaram Kotagiri ist seit über einem Vierteljahrhundert in der Autoindustrie tätig, davon 21 Jahre bei Magna. Derzeit ist er Chief Technology Officer (CTO). (ampnet/jri)