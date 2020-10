Schleswig-Holstein hat den teuersten Sprit

Im Oktober gab es regional geringere Preisunterschiede an den Zapfsäulen. Zu diesem Ergebnis kommt der Automobilclub ADAC im aktuellen Bundesländervergleich. Bei Benzin bleibt eine Differenz von 4,7 Cent zwischen dem günstigsten Bundesland Rheinland-Pfalz (1,237 Euro) und dem teuersten, Schleswig-Holstein (1,284 Euro). Ähnlich preiswert wie in Rheinland-Pfalz können Autofahrer aktuell in Bayern tanken. Ein Liter Super E10 kostet dort im Durchschnitt 1,239 Euro.

Diesel ist derzeit ebenfalls in Rheinland-Pfalz am günstigsten. Ein Liter kostet hier durchschnittlich 1,059 Euro, ebenso in Mecklenburg-Vorpommern. Bayern und Hessen folgen knapp dahinter mit einem Mittelpreis von 1,061 Euro. Verbraucher bezahlen aktuell in Bremen für Diesel mit 1,097 Euro pro Liter am meisten. Die Differenz zum günstigsten Bundesland liegt damit bei 3,8 Cent.



In der aktuellen Untersuchung wertete der ADAC am Freitag um 11 Uhr die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen aus und ordnete sie den Bundesländern zugeordnet. (ampnet/deg)