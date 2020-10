Renault verstärkt Elektro-Offensive

Zum Auftakt einer Veranstaltung zur Elektro-Strategie („Renault eWays – The Challenge towards Zero Emission“) präsentierte der neue Renault-Chef Luca de Meo jetzt mit dem Showcar Renault Mégane eVision, einen konkreten Ausblick auf ein neues batteriebetriebenes Renault-Kompaktmodell im kommenden Jahr. Erstmals zu sehen war der elektrische Dacia Spring. Ebenfalls Premiere erlebten drei Renault-Hybridfahrzeuge.



Das Potenzial der neuen Plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliance CMF-EV habe Renault voll ausgeschöpft, sagt de Meo. „Mit der schmalsten Batterie auf dem Markt, einer lediglich 4,21 Meter langen Karosserie mit dem Raumangebot eines Fahrzeugs aus dem C-Segment, ist der Mégane eVision ein kompaktes Meisterstück.“ Der Mégane eVision interpretiere den Mégane neu, findet de Meo, „so, wie Renault sich selbst neu erfindet“. Es werde eine neue Generation von innovativen Elektrofahrzeugen folgen.



Die Studie Renault Mégane eVision ist demnach ein Ausblick auf ein neues, elektrisches Kompaktfahrzeug, das 2021 neue Maßstäbe in Sachen Antriebs-, Batterie- und Ladetechnik setzen soll. Eine Batteriekapazität von 60 kWh, die Leistung von 217 PS (160 kW) und die Schnellladefähigkeit mit Gleichstrom, garantieren große Aktionsradien. Das Design vereint Elemente von SUV und Schrägheckmodell.



Erschwingliche Elektromobilität im attraktiven Look: Der neue Dacia Spring Electric kombiniert den rein elektrischen Antrieb mit schickem Design und zuverlässiger Technik zu einem attraktiven Preis-Wert-Verhältnis. Der Elektromotor mit 44 PS (33 kW) Leistung und die Batteriekapazität von 26,8 kWh verschaffen dem Fünftürer eine Reichweite von bis zu 295 km, gemessen im WLTP City-Zyklus.



Nach dem in diesen Wochen beginnenden Marktstart der drei elektrifizierten E-Tech-Modelle Captur Plug-in Hybrid, Mégane Grandtour Plug-in Hybrid und Clio Hybrid, wird Renault sein Angebot um drei weitere Hybrid-Modelle erweitern: Das SUV-Coupé Renault Arkana und der Crossover Renault Captur sind im kommenden Jahr in der Hybrid-Version E-Tech 140 erhältlich. Darüber hinaus ergänzt der Mégane Fünftürer E-Tech Plug-in 160 die Hybridpalette.



Die Präsentation der neuen Modelle bildet den Auftakt zur der mehrtägigen Veranstaltung, die vom 15. bis zum 27. Oktober im Hangar Y (nahe des Pariser Flughafens Charles-de-Gaulle) stattfindet. Die komplette Veranstaltung ist über die Website eways.groupe.renault.com/de auch in deutscher Sprache zugängig. Hier findet man das komplette Programm der Veranstaltung mit zahlreichen Gesprächsformaten, Reden und Vorträgen, Round Tables und Diskussionsforen zur Zukunft der Mobilität. (ampnet/Sm)