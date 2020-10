Audi kooperiert mit FAW

Auf der neuen Premium Plattform Electric (PPE) von Porsche sollen ab 2024 mehrere voll-elektrische Audi Modelle für den chinesischen Markt produziert werden. Nun haben die Ingolstädter und der chinesische Autobauer FAW ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Ziel des Kooperationsunternehmens ist es, chinesischen Kunden ein Antriebs-Portfolio zu bieten, das ihren Anforderungen entspricht. Audi produziert im Joint Venture FAW-Volkswagen bereits an vier Standorten in China mit einer Kapazität von insgesamt rund 700.000 Fahrzeugen. (ampnet/deg)