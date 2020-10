Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Fast hätte uns diese Woche bei der Gesamtzahl der Abrufe und Downloads eine bemerkenswerte Schnappszahl beschert. Aber es wurden nur 666.111, davon 218.042 Abrufe oder Downloads von Texten.

Bei den Textabrufen waren dies die Top Ten der Woche:



1. Wenn Ideologie auf Realität knallt

2. Automobilkonjunktur: Ein schwaches Licht im Tunnel

3. Fahrvorstellung Honda e: Reichweite ist auch nicht alles

4. Fahrvorstellung Volkswagen Touareg R: Das neue Flaggschiff

5. Fahrbericht Ford Explorer Plug-in Hybrid: King of the Road

6. Suzuki adaptiert einen zweiten Toyota

7. Fahrvorstellung Mercedes-AMG GT Black Series: Das Maximum herausgeholt

8. Auto der Woche: VW Red Amarok – Abgang mit Ausrufezeichen

9. Vorstellung Cupra Formentor: Symbiose aus Sportwagen und SUV

10. Ausprobiert: Mit dem Defender und Dachzelt ins Mikroabenteuer



444.430 – so viele Fotos oder Videos hat unser Server noch nie als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Fotos stand eines vom Hino XL Class 8 Fuel Cell Electric Truck ganz oben, bei den Videos eines aus der Fertigung des Audi e-Tron GT. (amünet/Sm)