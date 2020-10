Vorschau: Es wird tierisch und beschränkt

Gleich zweimal bekommen Sie es bei uns in der kommenden Woche mit Tieren zu tun. Frank Wald stellt den Mustang Mach-E vor. Ford lässt allerdings vorerst noch niemanden ans Steuer seines neuen Elektroautos, so dass wir erst einmal mit dem Beifahrersitz vorlieb nehmen mussten. Und unter der Überschrift „Der Grashüpfer“ steht unser Fahrbericht über das Elmoto Loop. Das Elektro-Kleinkraftrad eröffnete unserem Autor im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege mit einem Motorfahrzeug.

Ebenfalls eine neue Erfahrung machte Peter Schwerdtmann am Steuer eines V90, nachdem Volvo die Höchstgeschwindigkeit seiner Autos auf 180 km/h beschränkt. Wie passt das zu einem großen Kombi mit über 250 PS im sportlichen R-Design?



Diese Frage stellt sich beim neuen Hyundai i20 nicht. Der Polo-Konkurrent ist etwas länger, breiter, flacher geworden und bietet noch mehr Platz fürs Gepäck. Drei Benziner, zwei davon elektrifiziert, mit Leistungen von 84 bis 120 PS übernehmen den Vortrieb. Die Preisliste beginnt bei 13.637 Euro.



Aprilia lässt das Segment der leichten Sportmotorräder neu aufleben. Die RS 660 kommt mit satten 100 PS bei „nur“ 660 Kubikzentimeter Hubraum und einem Trockengewicht von zarten 169 Kilogramm. Ralf Bielefeldt unternimmt in Italien eine erste Ausfahrt mit dem Landstraßenfeger.



Ampnet-Chefredakteur Jens Meiners hat sich mit DS-Designer Thierry Metroz über den DS 9 und die Zukunft der Marke innerhalb des PSA-Konzerns unterhalten. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf 40 Jahre Subaru in Deutschland.



Darüberhinaus versorgen wir Sie wie gewohnt rund um die Uhr tagesaktuell mit weiteren Nachrichten aus der Motorwelt sowie der Automobilwirtschaft und der Verkehrspolitik. (ampnet/jri)