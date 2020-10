Termin für NRWs größte Urlaubsmesse steht

Nordrhein-Westfalens größte Urlaubsmesse "Reise + Camping" öffnet vom 17. bis 21. Februar 2021 ihre Pforten. Der verschobene Termin soll die Messe nach dem Coronajahr wieder in die Spur bringen. 750 Aussteller waren bei der letzten Ausgabe dabei und konnten an über 80 Prozent der Besucher etwas verkaufen. Die Aussteller für die Messe 2021 können sich in Kürze auf der Website der Messe anmelden. (ampnet/deg)