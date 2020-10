Jaguar XE D200 kommt auf 4,3 Liter

Jaguar spendiert dem XE zum Modelljahr 2021 ein Update. Wichtigste technische Neuerung ist das Mildhybrid-System im 2,0-Liter-Diesel mit 204 PS (150 kW), das der Limousine einen Normverbrauch von 4,3 Litern auf 100 Kilometer beschert. Der an eine Acht-Stufen-Automatik von ZF gekoppelte und wahlwesie auch mit Allradantrieb erhältliche XE D200 beschleunigt in 7,3 Sekunden von null auf 100 km/h. Das maximale Drehmoment beträgt 430 Newtonmeter.

Auch die beiden Benzinern P250 und P300 bekommen zum Jahreswechsel das neue Pivi-Pro-Dual-Slim-Infotainmentsystem mit Smartphone-ähnlicher Benutzeroberfläche und Internetverbindung via zweier Modems. Es besteht aus einem nahtlos integrierten zentralen 10-Zoll-Touchscreen und ein unteres 5,5-Zoll-Display, das um zwei multifunktionale LED-Drehregler für zentrale Fahrzeugfunktionen ergänzt wird. Pivi Pro gehört zur Serienausstattung des SE und HSE und ist für den S auf Wunsch erhältlich.

Das hoch auflösende Fahrerdisplay im Format 12,3 Zoll erlaubt eine 3-D-Kartendarstellung im Vollbildformat ebenso wie digitale Rundinstrumente, Abbiegehinweise und anderes. Nachdem das Interieur bereits vor zwei Jahren verfeinert wurde, gibt es ein neues zweifarbiges Lenkraddesign und ein Steppmuster für die Lederbezüge.



Jaguar stattet den XE neben der serienmäßigen Fernbedienung nun auch mit der bereits zweiten Generation des Activity Key aus. Er ermöglicht ein Öffnen und Abschließen des Fahrzeugs, ohne dass der konventionelle Schlüssel mitgeführt werden muss. Erstmals integriert in den aufladbaren Zweitschlüssel ist eine Uhr.



Neben den drei Ausstattungen S, SE und HSE sowie der R-Dynamic-Spezifikation sind alle XE auf Wunsch auch mit dem Black-Pack kombinierbar, bei dem einige äußere Elemente schwarzglänzend ausgeführt sind. Dazu gehören künftig auch die Typenbezeichnungen.



Die Basisversion ist ab sofort bestellbar und kommt zu Preisen ab 43.378 Euro Anfang nächsten Jahres auf den Markt. Den Start in das Modelljahr 2021 begleitet die Sonderedition „R-Dynamik Black“. Sie bietet unter anderem rote Bremssättel, Heckspoiler, das Black-Pack, schwarze Seitenschweller, Außenspiegelkappen, Edelstahlpedalerie und das Pivi Pro inklusive monatlichem Datenvolumen. Der Preisvorteil liegt bei über 5500 Euro. Der Jaguar XE R-Dynamik Black kann sowohl als P250 Benziner als auch als D200 Diesel zu Preisen ab 48.007 Euro bestellt werden. (ampnet/jri)