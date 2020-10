Der September war ein guter Monat fürs „Auto-Medienportal“

Da wird so manches Fachmagazin neidisch: 253.000 Leser hatten unsere Portale im September. Für unsere Redaktion brachte der vergangene Monat den zweitbesten Wert in 2020. Rund 515 GB Daten flossen aus unseren Datenbanken ab über 5,1 Millionen Abrufe. Die Zahl hat hohe Bedeutung, weil sie sich vervielfacht. Denn hinter den Anruf stehen nicht nur Leser, sondern auch Medien, die unser Material veröffentlichen. Soweit die summarischen Monatszahlen. Es geht aber konkreter:

Bei den 230.013 Textabrufen der vergangenen Woche waren die erfolgreichsten.



1. Li Shufu meint es ernst: Eine für alle, und der Kommentar: Versuchung

2. Fahrvorstellung Mercedes-AMG E 53 und E 63 S: Die Boliden

3. Wie vor 50 Jahren: Manta, Manta am Timmendorfer Strand

4. Fahrbericht Porsche Boxster GTS 4.0: Das Salz in der Buchstabensuppe

5. Kommentar: Wohlfeil oder clever?

6. Vorstellung Audi Q5 Sportback: Schicker Rücken

7. Ein kleiner Schritt für saubere Mobilität – ein großer Sprung für das Klima?

8. Vorstellung BMW 4er Cabriolet: Große Nase, elegante Linie

9. Im Rückspiegel: Einzelstück mit verschollenem Sportableger

10. Fahrvorstellung Cadillac XT4: Mit Diesel ins Wachstumssegment



378.720 Foto- und Video-Dateien lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen wieder als Downloads aus. Auf Platz eins landete ein Foto vom BMW Mini All4 aus unserem Archiv, bei den Videos das vom Nissan Z Proto.



Spannend bei den Monatszahlen ist für uns auch die Frage, woher die Anfragen stammen. An der Spitze stehen natürlich deutsche IP-Adressen, dann folgen schon die USA vor Österreich, Schweiz, den Niederlanden, Russland, Portugal und China. Sonst steht China in diesem Ranking höher, aber immerhin haben die Chinesen im September auf Platz 10 noch fast 55.000 Seiten und 5,1 GB abgerufen. (ampnet/Sm)