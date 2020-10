Seat bleibt „The Voice of Germany“ treu und ist ab 8. Oktober zum siebten Mal offizieller Partner der TV-Musikshow. Die Marke wird vor und nach der Show sowie am Ende der Werbepausen präsent sein. Mark Forster ist dabei im Leon zu sehen. Zudem gibt Michael Schulte bereits ausgeschiedenen Talenten der diesjährigen Staffel als Coach der Online-Show „The Voice: Comeback Stage by Seat“ mit Unterstützung des Automobiherstellers eine zweite Chance. Er formt aus ihnen sein eigenes Team. In den Live-Shows kommen die zwei besten Talente der Online-Show auf die Bühne zurück und treten gegen die Halbfinalisten aus den Teams der TV-Coaches an. (ampnet/jri)