Der Golf Variant ist in der Autostadt angekommen

Der Vorverkauf startete bereits Mitte September. Jetzt präsentiert auch die Autostadt in Wolfsburg ihren Gästen den Golf 8 Variant im Markenpavillon. Zu sehen in der VW-Erlebniswelt am Mittellandkanal ist das Fahrzeug in der Farbe "Limonengelb Metallic" als R-Line-Variante. Die Autostadt ist zurzeit täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet und bittet ihre Besucherinnen und Besucher, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten. (ampnet/av)