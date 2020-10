Kunath leitet deutschen Pkw-Vertrieb bei Daimler

Jens Kunath (35) leitet ab dem 1. Dezember 2020 den deutschen Pkw-Vertrieb bei Daimler und tritt in die Geschäftsleitung des Mercedes-Benz-Cars-Vertrieb Deutschland (MBD) in Berlin ein. Er folgt damit auf Michael Schiebe (37), der seit dem 1. August 2020 in der Funktion „Head of Corporate Office“ an Daimler-Chef Ola Källenius be­richtet.

Seine Laufbahn bei Daimler startete Jens Kunath 2004 in der Mercedes-Benz-Niederlassung Dresden. Nach verschiedenen Positionen in Finance und Controlling der MBVD-Zentrale gestaltete er die Vertriebsprozesse für den schwedischen Markt neu und führte das Direktvertriebsmodell in Schweden ein. Derzeit ist Jens Kunath als Vorstandsassistent im Vertrieb Mercedes-Benz Cars bei Britta Seeger tätig. (ampnet/deg)