Seat vertreibt eine Wallbox

Zum Aufladen vor der heimischen Haustür nimmt Seat ab sofort eine eigene Wallbox ins Programm auf, die auf die neuen Plug-in-Hybrid-Modelle abgestimmt ist. Das Ladegerät kostet 388,94 Euro und lädt mit bis zu 11 kW Leistung. In der aufpreispflichtigen Stufe Connect können der Ladezustand, die Ladedauer und andere Daten über eine App abgefragt werden. Außerdem kann der Zugang per Ladekarte geregelt werden. Die Stufe Pro verfügt über einen eigenen Stromzähler. Seat bietet das Ladegerät inklusive Montage zum Festpreis an. (ampnet/deg)