BMW macht den X2 M bunt

BMW hat dem X2 M eine neue Edition spendiert: Die Mesh-Edition. Ab November geht die auf der M-Sport X basierende Edition in den Handel – hierzulande zu einem Aufpreis von rund 1500 Euro. Serienmäßig trägt das Modell eine auffällige Folierung auf der Motorhaube, seitlich am Stoßfänger und an den vorderen und hinteren Türen, deren Kontrastfarbe sich am gewählten Basislack orientiert. M-Aerodynamikräder in 19 und 20 Zoll tragen Einsätze in der Farbe der jeweiligen Folierung.

Neu ist die Projektion eines X2-Logos aus dem Außenspiegel der Fahrerseite als Bestandteil des serienmäßigen Lichtpakets. Die Mesh-Edition enthält außerdem die Individual-Option „Shadow Line“ mit erweiterten Umfängen. Mit an Bord sind eine Bi-Color-Innenausstattung, M-Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, orange Kontrastnähte und Bezüge in Mokka und Anthrazit. Die Einstiegsleisten tragen einen Edition-Schriftzug. Des Weiteren sind M-Ausstattungsumfänge mit an Bord. Das Infotainment kann frei konfiguriert werden, serienmäßig sind eine Freisprecheinrichtung mit Bluetooth und DAB-Empfang enthalten. (ampnet/deg)