"Kfz-Betrieb" kürt Beresa zum digitalen Vorreiter

Das Fachmedium "Kfz-Betrieb" hat den Daimler-Vertragshändler Beresa mit Sitz un Münster zum digitalen Vorreiter im Kfz-Gewerbe gekürt. Der sogenannte "Digital Automotive Award" wurde in diesem Jahr erstmals in Zusammenarbeit mit Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK), Continental, Mobile.de und TÜV Nord Mobilität verliehen.

Beresa wurde für sein Business-Intelligence-Konzept „Beresa BI“ ausgezeichnet. Dieses ist Teil einer umfassenden Digitalisierungsstrategie des Unternehmens, zu der auch ein E-Commerce-fähiges Webportal und ein händlereigenes Carsharing-Konzept auf Basis von Elektroautos zählen. Die Software ist dazu geeignet, Daten aus 80 voneinander unabhängigen IT-Systemen im Autohaus zusammen fließen zu lassen. Derzeit sind rund 20 Systeme integriert. Zum Konzept gehört auch eine 360-Grad-Ansicht, über die sich Kunden ihr Fahrzeug digital anschauen können.



„Beresa“ vermarktet das Software-Konzept zusammen mit einem regional an-sässigen IT-Dienstleister in einem Lizenzmodell auch an andere Unternehmen des Kfz-Gewerbes. So sind Ansätze eines zusätzlichen Geschäftsmodells gegeben.



Neben Gesamtsieger Beresa gewannen auch die Betriebe CDB Schimmel Automobile (Berlin), Emil Frey Deutschland (Stuttgart), Feser-Graf-Gruppe (Nürnberg), Autohaus Kunzmann (Aschaffenburg), Auto Leebmann (Passau), Auto Schmitz (Ebernhahn), Auto Senger (Rheine), Stadac (Stade) und die Torpedo-Gruppe (Kaiserslautern) einen Preis.



Mit dem „Digital Automotive Award“ honoriert „Kfz-Betrieb“ zusammen mit Partnern Bestleistungen von Handels- und Servicebetrieben der Automobilwirtschaft rund um die Digitalisierung. Im Mittelpunkt stehen dabei digitale Leuchtturmprojekte der Unternehmen. Mit diesen bewerben sich die Betriebe. (ampnet/deg)