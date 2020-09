MAN TGE serienmäßig mit Telematik-Box

MAN stattet den TGE ab sofort serienmäßig mit der so genannten Telematik-Box aus. Sie bietet unter anderem die Funktion „MAN Live“-Verkehr, aber auch neue In-Vehicle-Apps, die dem Fahrer schnell wichtige Informationen bereit stellen, etwa zu Kraftstoffpreisen oder Parkgebühren. Außerdem erhält der Transporter eine völlig neue Generation von onlinefähigen Infotainmentsystemen. Augenscheinlichste Neuerung ist neben den neuen Infotainmentsystemen das Drei-Tasten-Modul an zentraler Stelle im Dachhimmel. Es ermöglicht die direkte Nutzung von Rufdiensten wie Not-, Pannne- und Inforuf ohne Anschluss eines Mobiltelefons. (ampnet/jri)