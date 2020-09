Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Knapp 530.000 Texte, Fotos und Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen aus unserem aktuellen Angebot und dem Archiv abgerufen oder heruntergeladen. Wieder handelte es sich bei neun von zehn der Artikel um Arbeiten unserer Autoren.

215.514 Texte wurden in der vergangenen Woche abgerufen, das waren die Top Ten:



1. Schaeffler und Bosch lenken zusammen

2. Interview Wayne Griffiths: „Der Umsatz ist explosionsartig gewachsen"

3. Fahrvorstellung BMW R 18: Welcome to the machine

4. Fahrvorstellung Mercedes-Benz EQV 300: Mit hohem EQ

5. Fahrvorstellung BMW M3 und M4: Die Ikone lebt

6. Fahrbericht Audi RS 4 Avant: Reisen im tangoroten Bereich

7. Kommentar: Versuchung

8. Li Shufu meint es ernst: Eine für alle

9. Kia Niro fährt aufgewertet ins neue Modelljahr

10. Vorstellung Volkswagen ID 4: Ein E-Auto für die Welt



314.782 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unserem Sever als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Bei den Videos lag eines der vielen vom E-Rockit vorn, bei den Fotos das des Audi RS 6 Avant. (ampnet/Sm)